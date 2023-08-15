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Под Новосибирском полицейский сбил на переходе шестилетнюю девочку

1:45
Происшествия

Сотрудник полиции из МО МВД России по Карасуку стал участником несчастного случая, в результате которого пострадала шестилетняя девочка. Согласно информации, опубликованной на портале MK. RU, инцидент произошел 7 августа в городе Карасук.

Под Новосибирском полицейский сбил на переходе шестилетнюю девочку
Фото: euroweeklynews. com/2022/09/30/russian-police-officers-with-access-to-state-secrets-forced-to-surrender-passports/

Известно, что происшествие случилось около дома, находящегося на улице Тургенева. Наезд на девочку совершил неизвестный водитель, управлявший автомобилем Toyota Corolla. Ребенок был на пешеходном переходе в момент аварии. В результате столкновения девочка получила травмы, ей потребовалась госпитализация.

Шокирующим обстоятельством является тот факт, что водитель, сбивший девочку, покинул место происшествия. Этот поступок лишь усугубил состояние пострадавшей и оставил множество вопросов без ответов. Сотрудники правоохранительных органов не оставили инцидент без внимания.

По ходу следствия было установлено, что автомобиль, сбивший девочку, принадлежит сотруднику полиции. Через четыре дня после происшествия он сам явился в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД) и признал свою вину в ДТП. В своих показаниях он признал, что допустил нарушение и допустил опасное вождение, что привело к травмам ребенка.

Правоохранительные органы приняли решение в отношении сотрудника полиции, совершившего наезд, инициировать уголовное дело. Он был привлечён к ответственности по статьям, связанным с нарушением правил предоставления преимущества пешеходам на пешеходных переходах и невыполнением обязанностей при ДТП.

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Изменения ПДД с 1 марта 2023 года. Для пешеходов.
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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