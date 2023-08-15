В порыве гнева житель Екатеринбурга выбросил из окна соседскую собаку

1:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Инцидент, который произошел в поселке Эльмаш, возмутил общественность и вызвал волну негодования. Житель данного района подозревается в жестоком обращении с животными.

Фото: euroweeklynews. com/2022/09/30/russian-police-officers-with-access-to-state-secrets-forced-to-surrender-passports/

В июле полиция получила жалобу от женщины, проживающей на улице Старых Большевиков. Ее обвинения были серьезными: 44-летний сосед вышвырнул её собаку из окна, что привело к гибели животного, сообщает издание "tagilcity.ru"

После поступления жалобы, полиция начала активное расследование инцидента. Подтверждение было получено быстро: сотрудники правоохранительных органов установили, что собака действительно погибла в результате падения с высоты.

Подозреваемый в этом деле — мужчина, работающий водителем погрузчика в одной из торговых компаний. Он признался, что в момент происшествия находился дома в компании друзей. В то время как его соседка ушла на работу, оставив собаку дома.

Мужчина отметил, что собака, находившаяся в соседней комнате, продолжительное время лаяла, вызывая раздражение. Потеряв терпение, он попытался успокоить животное, но его силы и терпения оказались исчерпанными. Разозлившись, он принял решение выкинуть собаку.

В результате расследования, водитель погрузчика был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными" (ч. 1 ст. 245 УК РФ). В случае признания виновным, ему грозит серьезное наказание — до трех лет лишения свободы.

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Статья 245 УК РФ жестокое обращение с животными - Адвокат по уголовным делам