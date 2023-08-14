В Воронежской области подростка подозревают в развращении малолетней девочки

В Лискинском районе Воронежской области под домашний арест помещен подросток по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.
"В производстве Следственного комитета находится уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Лискинском районе. Обвиняемый помещен под домашний арест", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.