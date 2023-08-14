В Воронежской области подростка подозревают в развращении малолетней девочки

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Лискинском районе Воронежской области под домашний арест помещен подросток по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Фото: Ютуб

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

"В производстве Следственного комитета находится уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Лискинском районе. Обвиняемый помещен под домашний арест", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

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