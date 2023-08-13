В кафе Донецка женщина с бокалом в руке оскорбила участников СВО

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Донецка местная жительница, сидя с бокалом в руке в кафе, начала оскорблять находившихся за соседним столиком участников СВО. Скандальные кадры появились в Сети.

Фото: redstar.ru

На видео дончанка обзывает военных, акцентируя внимание на их национальности и образовании. Также она заявляет, что у неё "шесть магазинов и два дома".

При этом военнослужащие на провокацию не поддались и реагировали спокойно.

Женщину, устроившую скандал, быстро удалось найти. Уже на следующий день она записала другое видео с извинениями, в котором признала, что совершила необдуманный поступок к пьяном виде.

"Мои позорные действия не несут какого-либо смысла. Я сделала это по своей глупости и безответственности. Я очень хорошо отношусь к нашим защитникам — солдатам российской армии, полностью поддерживаю проведение СВО", — говорит она, находясь в полиции Донецка.

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