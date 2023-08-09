Участники СВО предложили мобилизовать избивших ветерана в Забайкалье

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов опубликовал в своём Telegram-канале видеообращение, которое записали участники спецоперации, выполняющие боевые задачи. Они предложили мобилизовать тех, кто в выходные жестоко избил инвалида СВО в Забайкалье.

Фото: volgodonsk.bezformata.com

По мнению военных, подонков нужно срочно отправить в красную зону, где они смогут прочувствовать на собственной шкуре то, что испытывают те, кто там находится.

Все те, кто отказывался заводить уголовное дело и причастен к этому косвенно также должны оказаться в зоне СВО, добавил один из российских бойцов. Он отметил, что после хотел бы поговорить с ними.

Другие участники спецоперации заявили, что со своей стороны сделают всё, чтобы от ответственности никто не ушёл.

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