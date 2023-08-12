В ходе пассажирской прогулки по Волге в Нижнем Новгороде теплоход столкнулся с бетонной набережной. Сообщение об этом появилось на портале NN.RU.
Информируется, что судно под названием "Доброходъ" столкнулось с бетонными плитами при попытке развернуться от пристани № 4 в области Речного вокзала. Инцидент не привёл к пострадавшим.
Произошедшее вызвало беспокойство среди пассажиров на борту. В результате паники люди потребовали высадить их на берег. Среди пассажиров находились дети и беременные женщины. Теплоход провёл около полутора часов, пристыкованный к причалу, прежде чем находившимся на борту разрешили выйти на берег.
"Капитан и персонал не комментировали происходящее, капитан закрылся в каюте. 30 минут стояли у берега без всяких объяснений о дальнейших действиях", — рассказала очевидица событий.
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