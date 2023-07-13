Нижний Новгород — город с канатной дорогой и кремлем

3:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Нижний Новгород предлагает множество интересных мест, на которые стоит обратить внимание. Этот город полон истории и является одним из основных направлений речного туризма в России.

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Чкаловская лестница

Чкаловская лестница является одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода. Расположенная в центре города, она соединяет верхнюю и нижнюю набережные. Форма лестницы напоминает цифру "8". До постройки лестницы в Крыму она была самой длинной лестницей в России.

Чкаловская лестница имеет 560 ступеней и оборудована смотровыми площадками, с которых открываются великолепные виды на слияние рек Оки и Волги. На вершине лестницы находится монумент великому лётчику Валерию Чкалову, а при спуске туристы могут увидеть памятник катеру "Герой".

Канатная дорога

Канатная дорога является прекрасным и удивительным способом пересечь реку Волгу и связать города Нижний Новгород и Бор. Протяженность переправы составляет более 3 километров, а время переезда всего 12,5 минут в одну сторону. Скорость канатной дороги составляет 14-22 км/ч, и ежедневно она перевозит около 5000 человек. Билеты можно приобрести в кассе, расположенной рядом с переправой.

Цена взрослого билета — 100 рублей, детского — 50 рублей. Дети до 7 лет проходят бесплатно. Переправа на канатной дороге стоит того, чтобы насладиться прекрасными видами.

Нижегородский кремль

Главной неприступной крепостью и гордостью Нижнего Новгорода является Нижегородский кремль. Он был построен в период с 1508 по 1515 год и до сих пор впечатляет своими размерами и архитектурой. Внутри кремля находятся 13 башен высотой от 18 до 30 метров, а собор Михаила Архангела является единственным, сохранившимся до наших дней.

Помимо собора, на территории кремля расположены другие интересные сооружения, много выставочных пространств. Экскурсия по стенам Нижегородского кремля позволит окунуться в атмосферу средневековой эпохи, а виды с крепостных стен впечатлят любого.

Большая Покровская улица

Одной из самых известных улиц Нижнего Новгорода является Большая Покровская. Протяжённость пешеходной части улицы составляет 1236 метров, и она считается одной из старейших улиц города. Прогуливаясь по Большой Покровской улице, можно увидеть такие достопримечательности, как Дворец труда, Учебный театр, знаменитый Кукольный театр и другие здания. Каждый день на улице можно встретить уличных музыкантов и художников. Уличные скульптуры, такие как "Городовой", "Весёлая коза", "Скамья примирения", "Юный скрипач" и другие, украшают центральную улицу города. Прогулка по Большой Покровской улице станет настоящим эстетическим наслаждением.

Самый красивый город России? Нижний Новгород. Столица закатов и крутых парков.