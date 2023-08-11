Пенсионерка была оштрафована за демонстрацию ягодиц своей соседке по даче

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В последних судебных новостях Курской области пестрит один необычный случай: 71-летняя местная жительница была оштрафована на сумму пять тысяч рублей за демонстрацию ягодиц своей соседке по даче. Подробности этого инцидента стали известны благодаря сообщению Telegram-канала SHOT.

Фото: https://24smi.org/public/media/news/2020/03/20/kzgydt37au2c-105-letniaia-iubiliarsha-nazvala-retsept-dolgoleti.jpg

Исходя из информации, предоставленной каналом, между 71-летней пенсионеркой и ее 36-летней соседкой накопился давний конфликт, основанный на разногласиях о границах участков. Споры из-за подобных ситуаций не редкость, но этот конкретный инцидент вышел далеко за рамки обычных ссор. На пике напряжения, когда аргументы одной из сторон исчерпались, она решила продемонстрировать свою негодование путем показа части своего тела.

Неудивительно, что действия женщины вызвали сильное негодование у ее соседки. Та почувствовала себя оскорбленной и униженной, что побудило ее обратиться в суд. Следует отметить, что 36-летняя соседка исходно требовала компенсацию в размере 50 тысяч рублей, но суд признал возможным наложить штраф на пенсионерку в размере пяти тысяч рублей.

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