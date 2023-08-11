Гендиректора "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева доставили в суд

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Генеральный директор компании "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев доставлен в здание суда. Его склад взорвался в Сергиевом Посаде.

Как сообщает Телеканал "360", обвиняемый не согласен с обвинением. Опубликовано соответствующее видео.

Чанкаев отметил, что не знает причину взрыва. По словам гендиректора, не исключён вариант с диверсией.

"Ужас", — таким словом описал он первую реакцию на случившееся в Сергиевом Посаде.

Чанкаев попросил отправку под домашний арест с учётом состояние его здоровья.

Напомним, в Сергиевом Посаде прогремел взрыв 8 августа. Он произошёл на складе, который располагался на прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу территории.

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