Генеральный директор компании "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев доставлен в здание суда. Его склад взорвался в Сергиевом Посаде.
Как сообщает Телеканал "360", обвиняемый не согласен с обвинением. Опубликовано соответствующее видео.
Чанкаев отметил, что не знает причину взрыва. По словам гендиректора, не исключён вариант с диверсией.
"Ужас", — таким словом описал он первую реакцию на случившееся в Сергиевом Посаде.
Чанкаев попросил отправку под домашний арест с учётом состояние его здоровья.
Напомним, в Сергиевом Посаде прогремел взрыв 8 августа. Он произошёл на складе, который располагался на прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу территории.
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