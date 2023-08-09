Чудом выживший в Сергиевом Посаде житель рассказал, что взорвалась не пиротехника

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде пострадали десятки человек. О происходящем в городе рассказали "МК" местные жители.

Фото: vk.com/sp.posad

"Всех сотрудников ближайших офисов тоже разогнали по домам. У меня друзья работают на заводе, подтверждают, что взрыв произошёл в ангаре, который арендовала частная фирма", — поделился житель Сергиева Посада Андрей.

Свидетель рассказал, сначала поднялся белый дым, потом он почернел. Летали стёкла и москитные сетки с окон. Он отметил, что пожара не было. Житель города предполагает, что взорвался пиротехнический порох.

"Взрывная волна была очень мощной. Всех, кто находился рядом, засыпало каким-то белым веществом", — рассказал очевидец.

В эпицентре взрыва оказался директор другой пиротехнической фирмы — "Фейерверки. Спецэффекты", которая находится рядом с "Пиро-Росс". Дмитрий Редько направлялся на работу. Он сообщил, что взрыв произошёл в трёх метрах от него.

"Взрыв случился буквально в трёх метрах от меня. Каким-то чудом меня не выкинуло из салона. Я видел взрыв — и могу точно сказать, что это не пиротехника", — признался он.

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