Подозреваемый в шпионаже немец пытался продать России секретные данные

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По информации из издания Der Spiegel, немецкий гражданин, подозреваемый в шпионаже, пытался передать России секретные данные о средствах радиоэлектронной борьбы. Арестованный является сотрудником отдела закупок бундесвера и имел доступ к новейшим системам радиоэлектронной борьбы.

Фото: kod.ru

После его ареста в прошлую среду, по данным из источников в области безопасности, стало известно, что Томас Х. имел широкий доступ к секретной информации о возможностях электронных систем бундесвера и, предположительно, занимался планированием проектов в отделении, которое обеспечивает поддержку войск.

Важно отметить, что доступ в данное отделение предоставляется только после прохождения проверки на безопасность.

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