Найденная мёртвой в Каменске-Уральском школьница перед смертью отправила видео с собакой

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В Сети появилось последнее видео, которое отправила 16-летняя школьница из Каменска-Уральского своему парню, когда шла домой с ночной электрички. Кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Фото: Стоп-кадр из видео

На видео девочка снимает уличную собаку недалеко от кафе "Арарат" и комментирует за кадром:

"Вот смерть моя и настала, меня съест собака в лесу. Собака, не ешь меня".

При этом видно, что животное не проявляет агрессии и не пытается напасть, а наоборот, даже отбегает в сторону. Девочка подзывает и манит её к себе спокойным голосом.

Ранее стало известно, что найденная мёртвой под Екатеринбургом 10 августа школьница в последнем сообщении просила её не убивать и не насиловать.

По словам отца погибшей, следователи назвали предварительной причиной смерти отравление синтетическим веществом.

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