В соцсетях опубликовали последнее сообщение 16-летней школьницы, которую нашли мёртвой в лесополосе в Каменске-Уральском под Екатеринбургом. В своём посте в Telegram-канале, она писала, что домой ей придётся идти в одиночку и просила её не убивать.
"Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят, и мне в соло придётся дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома", — написала девочка.
После этого она выходила на связь в последний раз около полуночи, сообщает Е 1.
Отмечается, что силовики также впервые прокомментировали смерть школьницы в Каменске-Уральском. Следственный комитет начал проверку.
Ранее отец погибшей рассказал, что пока известно только, что насилия не было.
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