Baza: на месте взрыва на заводе в Сергиевом Посаде нашли тела 10 человек

Тела десяти человек обнаружили на месте взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, есть вероятность, что число погибших может вырасти до 15 и даже выше, так как завалы продолжают разбирать. Об этом пишет Telegram-канал "База" в среду вечером.

Фото: https://t.me/bazabazon

По его данным, следователи не исключают также версию с дроном, который мог попасть в грузовик с порохом, приехавшим на территорию Загорского оптико-механического завода, и спровоцировать масштабный взрыв.

Сообщается, что ещё одна партия пороха в 4 тонны находилась рядом со складом, где произошёл взрыв. Она чудом не взорвалась.

Напомним, по официальной версии, взрыв произошел на складе пиротехники, которая принадлежала компании "Пиро-Росс". Генеральный директор фирмы утверждал, что взрыв был на соседнем складе, где хранились металлические трубы.

Ранее стало известно, что одна из женщин, пострадавших при взрыве скончалась в больнице.

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