В Хакасии пьяная женщина насмерть сбила четырех коров в ходе полицейской погони

1:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пьяная женщина на трассе под Абаканом пыталась скрыться на автомобиле от полицейских и столкнулась со стадом коров, убив четыре бурёнки, сообщили в МВД по Хакасии.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошел рано утром 9 августа. Патрульные в Абакане заметили иномарку, которая на повороте двигалась подозрительно медленно и по змеевидной траектории. Сотрудники полиции через громкоговоритель призвали водителя остановиться, но он не обратил внимания и попытался уйти.

"Началась погоня, в процессе которой водитель нарушил светофорный сигнал и многократно выезжал на полосу встречного движения, создавая опасность для жизни и здоровья других участников дорожного движения", — говорится в официальном сообщении.

В итоге на трассе Абакан-Ак-Довурак машина, находившаяся в погоне, врезалась в стадо коров, которое пересекало дорогу. В результате столкновения погибли четыре коровы, а автомобиль слетел в кювет и перевернулся несколько раз.

За рулем находилась 33-летняя жительница Абакана, у которой отсутствовали водительские права, зато в салоне сидела 15-летняя дочь. Обе женщины были госпитализированы с полученными травмами. От водителя исходил "сильный запах алкоголя".

В отношении женщины было возбуждено административное дело, и ее также ожидает ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Пока остается неизвестным, что побудило ее сесть за руль без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения.

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