В Пермском крае погибли три человека в результате ДТП

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9 августа на территории Пермского муниципального района произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее три человеческих жизни. О случившемся сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Пермскому краю.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Смертельное столкновение

Роковым утром 9 августа спокойствие Пермского муниципального района нарушило злополучное столкновение. В результате трагического ДТП водитель автомобиля ВАЗ и два пассажира получили тяжёлые травмы, оказавшиеся смертельными. Об исходе трагедии поведала справка, опубликованная региональной Госавтоинспекцией.

Хроника событий

Инцидент произошел примерно в 2 часа ночи (00:00 мск) на автодороге Троица — Новые Ляды, важнейшей артерии, соединяющей различные населённые пункты Пермского района. ВАЗ-211340 следовал из Троицы в Новые Ляды, когда произошла трагедия. По предварительным данным, в районе 2-го километра водитель потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу. ВАЗ столкнулся с грузовиком Volvo, что привело к удару, мгновенно унесшему жизни трех человек.

Продолжающееся расследование

В результате столкновения пострадали водитель и два пассажира ВАЗа, которые скончались от полученных травм на месте происшествия. О разрушительной силе удара свидетельствовали обломки автомобиля. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно начали расследование обстоятельств, приведших к этой трагедии.

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Пермь