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Сестра избитого ветерана СВО в Забайкалье рассказала, что конфликт начался с оскорблений

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Происшествия

Сестра ветерана спецоперации Михаила Таскина, которого избили в Забайкалье, сообщила подробности нападения. По словам Нины Таскиной, её брата и его друга обзывали. Среди нападавших были и девушки.

Сестра избитого ветерана СВО в Забайкалье рассказала, что конфликт начался с оскорблений
Фото: redstar.ru

"Нападение произошло из-за того, что они у нас якобы наёмники — такие фразы звучали. Сначала была словесная перепалка, а потом уже физическая расправа", — поделилась сестра ветерана.

Таскина сообщила, что сначала оскорбляли друга её брата. После этого он вступился за его честь, пишет Телеканал "360".

Очевидец, который проезжал мимо, пытался остановить конфликт. Но это сделать не получилось, и он позвонил родственникам пострадавших.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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