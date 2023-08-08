После гибели мужчины в яхт-клуб Петербурга пришли с обыском

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники транспортной прокуратуры и Следственного комитета провели обыски в яхт-клубе на Петровской косе. Напомним, что 21 июля в Финском заливе произошла трагедия, в результате которой прогулочная яхта затонула, а из пассажиров впал в состояние клинической смерти. Его госпитализировали, но позже он скончался.

Фото: pixabay.com

Яхта Carver 41, шедшая из Кронштадта в сторону Петербурга, потеряла ход и стала тонуть. Источник, цитируемый spb.kp.ru, указывает на возможную причину произошедшего — техническую неисправность, связанную с разрывом выхлопной трубы на прогулочном судне.

В момент аварии на борту катера находились девять человек, пятеро из которых — пассажиры. В результате происшествия было начато уголовное дело по статье, связанной с оказанием услуг без соблюдения техники безопасности.

Транспортная прокуратура и Следственный комитет продолжают расследование, чтобы выяснить все подробности трагедии.

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