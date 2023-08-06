Системы противовоздушной обороны ВС России сбили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа в Карачевском районе Брянской области, рассказал глава региона Александр Богомаз.
"Над Карачевским районом системой ПВО Вооруженных Сил РФ уничтожены два беспилотника самолётного типа", — сообщил губернатор в своём Telegram-канале.
Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет, а специалисты оперативных служб уже прибыли на место происшествия.
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