Губернатор Богомаз: в Брянской области системы ПВО уничтожили два дрона ВСУ самолётного типа

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Системы противовоздушной обороны ВС России сбили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа в Карачевском районе Брянской области, рассказал глава региона Александр Богомаз.

Фото: https://t.me/Rogandar/45597

"Над Карачевским районом системой ПВО Вооруженных Сил РФ уничтожены два беспилотника самолётного типа", — сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также нет, а специалисты оперативных служб уже прибыли на место происшествия.

Ранее стало известно об обстреле украинскими боевиками Курской области, в результате которого повреждения получили три жилых строения и школа.

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