Хозяин взорванного у Москва-Сити Jaguar рассказал о случившемся

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Владелец автомобиля Jaguar, в который 3 августа бросили гранату у Москва-Сити, рассказал об инциденте. Об этом сообщает Телеканал "360".

Фото: ya.ru

По словам мужчины, злоумышленник угрожал ему пистолетом, а затем подорвал припаркованный автомобиль на 1-м Красногвардейском проезде. Он заявил, что нападавший находился в неадекватном состоянии.

"Это был просто псих на улице. Кажется, он не очень вменяемый", — сказал он.

Владелец машины не пострадал во время происшествия.

"Диалога не было. Он подошел, постучал, я подумал, что это попрошайка, открыл окно, а затем он вытащил пистолет и угрожал гранатой. Я вышел из машины, и он бросил гранату в неё", — рассказал владелец автомобиля.

Ранее сообщалось, что злоумышленник потребовал, чтобы владелец транспортного средства отвёз его в указанное место, и, получив отказ, бросил гранату, — предположительно, страйкбольную.

Позже преступник был задержан.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.