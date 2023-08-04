Shot: в Омске заключённый взял в заложники и изнасиловал медсестру

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В колонии в Омске произошло ЧП: заключённый взял в заложники и изнасиловал медсестру в медсанчасти. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Фото: https://punkt-a.info/upload/iblock/2d4/2d4dededd3e89cea42cdbe275380946e.jpg

Сообщается, что всё случилось в лечебно-исправительной колонии №2 вечером 3 августа. Отбывающий 18-летний срок за изнасилование и убийство Павел Г. пожаловался охраннику, что ему плохо и попросился в больницу.

Оказавшись в кабинете медсанчасти один на один с 26-летней медсестрой, он закрыл дверь изнутри и, угрожая девушке лезвием от канцелярского ножа, изнасиловал её.

После этого заключённый спокойно вышел. Вызванные на место преступления следователи возбудили на него второе дело об изнасиловании и о захвате заложника. Теперь ему могут добавить к текущему сроку ещё 25 лет.

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