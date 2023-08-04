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Shot: в Омске заключённый взял в заложники и изнасиловал медсестру

0:54
Происшествия

В колонии в Омске произошло ЧП: заключённый взял в заложники и изнасиловал медсестру в медсанчасти. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Shot: в Омске заключённый взял в заложники и изнасиловал медсестру
Фото: https://punkt-a.info/upload/iblock/2d4/2d4dededd3e89cea42cdbe275380946e.jpg

Сообщается, что всё случилось в лечебно-исправительной колонии №2 вечером 3 августа. Отбывающий 18-летний срок за изнасилование и убийство Павел Г. пожаловался охраннику, что ему плохо и попросился в больницу.

Оказавшись в кабинете медсанчасти один на один с 26-летней медсестрой, он закрыл дверь изнутри и, угрожая девушке лезвием от канцелярского ножа, изнасиловал её.

После этого заключённый спокойно вышел. Вызванные на место преступления следователи возбудили на него второе дело об изнасиловании и о захвате заложника. Теперь ему могут добавить к текущему сроку ещё 25 лет.

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Мужчина взял в заложники женщину. Перед этим изнасиловал её и её дочь.
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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