Нападение украинских морских беспилотников в акватории Новороссийска было отражено благодаря экипажам двух кораблей Черноморского флота РФ, заявил мэр города Андрей Кравченко.
"Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", — рассказал он в своём Telegram-канале.
Кравченко поблагодарил воинов и защитников, которые надёжно охраняют город-герой.
Об атаке двух морских дронов ВСУ на Новороссийск стало известно утром 4 августа. Очевидцы сообщили о звуках стрельбы, а после в соцсетях появилось видео взрыва некоего объекта на морской глади.
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