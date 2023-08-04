Мэр Новороссийска Кравченко: атаку катеров ВСУ отразили "Оленегорский горняк" и "Суворовец"

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Нападение украинских морских беспилотников в акватории Новороссийска было отражено благодаря экипажам двух кораблей Черноморского флота РФ, заявил мэр города Андрей Кравченко.

Фото: Авторство: А.Бричевский. http://flot.sevastopol.info

"Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", — рассказал он в своём Telegram-канале.

Кравченко поблагодарил воинов и защитников, которые надёжно охраняют город-герой.

Об атаке двух морских дронов ВСУ на Новороссийск стало известно утром 4 августа. Очевидцы сообщили о звуках стрельбы, а после в соцсетях появилось видео взрыва некоего объекта на морской глади.

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