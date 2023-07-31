Shot: в Хакасии мужчина расстрелял бывшую супругу-предпринимательницу из ружья

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Хакасии расстрелял бывшую супругу-предпринимательницу из ружья прямо в отеле, так как после развода не смог поделить с ней имущество. После этого мужчина покончил с собой в своём автомобиле, пишет Telegram-канал Shot.

Фото: facebook.com/ PepperBall - Safer Options

Кровавая драма разыгралась в выходные в посёлке Таштып. С огнестрельным ранением головы в одном из номеров на втором этаже гостиницы была обнаружена 52-летняя владелица заведения.

Главным подозреваемым в убийстве оказался её бывший муж, который, по данным канала, пришёл поздно ночью в отель и застрелил женщину из незарегистрированного одноствольного карабина. После этого он покончил жизнь самоубийством из этого же оружия.

Главным мотивом преступления являлся раздел совместно нажитого. Погибшая, кроме гостиницы, владела ещё двумя кафе.

Ранее стало известно о том, что житель Челябинской области 14 лет держал в плену женщину, похищенную им на железнодорожном вокзале.

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