Россиянин похитил на железнодорожном вокзале Челябинска молодую женщину 14 лет назад. Всё это время он держал её в сексуальном рабстве у себя дома. Сбежать пленница смогла только в конце июля 2023 года, сообщает Telegram-канал Baza.
По версии следствия, Еактерина Б. была похищена в 2009 году в возрасте 19 лет. Владимир Ч. познакомился с ней на вокзале и заманил к себе домой.
Женщина жила в отдельной комнате с решётками и под замком и подвергалась периодическому насилию.
Екатерина смогла воспользоваться случаем и сбежать, когда похитителя госпитализировали из-за пьянства, а он забыл закрыть дверь в комнату.
Следователи возбудили на Владимира дело по статье "похищение человека".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.