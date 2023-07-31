Baza: житель Челябинской области 14 лет держал женщину в плену

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Россиянин похитил на железнодорожном вокзале Челябинска молодую женщину 14 лет назад. Всё это время он держал её в сексуальном рабстве у себя дома. Сбежать пленница смогла только в конце июля 2023 года, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Fotodom.ru/DP

По версии следствия, Еактерина Б. была похищена в 2009 году в возрасте 19 лет. Владимир Ч. познакомился с ней на вокзале и заманил к себе домой.

Женщина жила в отдельной комнате с решётками и под замком и подвергалась периодическому насилию.

Екатерина смогла воспользоваться случаем и сбежать, когда похитителя госпитализировали из-за пьянства, а он забыл закрыть дверь в комнату.

Следователи возбудили на Владимира дело по статье "похищение человека".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"С 12 лет меня ежедневно насиловали" - сбежавшая из рабства Silk Road News 85,2 тыс. подписчиков Подписаться