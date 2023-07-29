В Малайзии в возрасте 39 лет умерла популярная блогерша-веган Жанна Самсонова, известная в соцсетях под ником Zhanna D'Art. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Вечерняя Казань".
Как рассказали знакомые Самсоновой, она скончалась от истощения. Одна из близких подруг отметила, что ещё несколько месяцев назад была шокирована внешним видом Жанны. И даже убедила её в необходимости начать лечение, но слишком поздно.
Мать блогерши предположила, что дочь могла умереть из-за истощения организма от веганской диеты. Официальных документов по этому поводу до сих пор нет, однако предварительной причиной смерти названа холероподобная инфекция.
Самсонова практиковала веганскую диету на протяжении десяти лет, о чём рассказывала на своих страницах в соцсетях. Последние годы питалась практически одними фруктами и соками.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.