Российская блогерша-веган Zhanna D'Art скончалась в Малайзии от истощения

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Малайзии в возрасте 39 лет умерла популярная блогерша-веган Жанна Самсонова, известная в соцсетях под ником Zhanna D'Art. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Вечерняя Казань".

Фото: https://v-teme.com/kto-takaya-zhanna-samsonova-i-chto-s-ney-sluchilos/

Как рассказали знакомые Самсоновой, она скончалась от истощения. Одна из близких подруг отметила, что ещё несколько месяцев назад была шокирована внешним видом Жанны. И даже убедила её в необходимости начать лечение, но слишком поздно.

Мать блогерши предположила, что дочь могла умереть из-за истощения организма от веганской диеты. Официальных документов по этому поводу до сих пор нет, однако предварительной причиной смерти названа холероподобная инфекция.

Самсонова практиковала веганскую диету на протяжении десяти лет, о чём рассказывала на своих страницах в соцсетях. Последние годы питалась практически одними фруктами и соками.

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