Подозреваемый во взрыве в Самаре на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе установлен по видеокамерам и задержан.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко. Им оказался 42-летний уроженец Украины. После преступления он пытался уехать в Казахстан, однако был задержан на российской границе.
Напомним, на территории Куйбышевского НПЗ сегодня, 28 июля, произошел взрыв.
"По предварительной версии, было заложено взрывное устройство", — сказал депутат ГД РФ Александр Хинштейн.
Также в центре Таганрога прогремел взрыв, есть пострадавшие. Предварительно, там взорвалась ракета, и, возможно, американская Storm Shadow.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.