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Подозреваемого во взрыве на НПЗ в Самаре установили и задержали на границе

0:49
Происшествия

Подозреваемый во взрыве в Самаре на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе установлен по видеокамерам и задержан.

Подозреваемого во взрыве на НПЗ в Самаре установили и задержали на границе
Фото: https://t.me/rian_ru/209326

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко. Им оказался 42-летний уроженец Украины. После преступления он пытался уехать в Казахстан, однако был задержан на российской границе.

Напомним, на территории Куйбышевского НПЗ сегодня, 28 июля, произошел взрыв.

"По предварительной версии, было заложено взрывное устройство", — сказал депутат ГД РФ Александр Хинштейн.

Также в центре Таганрога прогремел взрыв, есть пострадавшие. Предварительно, там взорвалась ракета, и, возможно, американская Storm Shadow.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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