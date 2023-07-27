В Башкирии остановлена контрабанда деталей авиадвигателей

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудниками УФСБ по Башкортостану и Тюменской области успешно пресечена контрабанда товаров военного назначения, сообщает пресс-служба республиканской администрации.

Фото: www.fsb. ru

Пресечение незаконной торговли

По данным следствия, гражданин России планировал продать иностранному покупателю более 50 запасных частей к авиационным двигателям. Он оформил груз в офисе курьерской службы, где он был изъят сотрудниками органов безопасности.

По данному факту следственным отделом УФСБ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 (ч. 1) и ст. 30 (ч. 3) Уголовного кодекса РФ.

Возможные последствия

Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до семи лет, а также штраф в размере до 1 млн рублей.

Борьба с нелегальной торговлей военной техникой имеет огромное значение для обеспечения национальной безопасности и соблюдения международного законодательства. Совместная операция ФСБ России в Башкортостане и Тюменской области является важным шагом в пресечении этой противоправной деятельности.

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