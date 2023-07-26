Мощный тайфун Доксури обрушился на Филиппины, угрожает Тайваню и Китаю

2:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тайфун "Зафир" сегодня обрушился на северные Филиппины, нанося разрушительные удары ураганным ветром и проливными дождями, и по меньшей мере один человек погиб в результате стихии. Большая часть прибрежных общин оказалась под мощными потоками дождя, включая изолированные деревни, сокрытые в тропических лесах. Чтобы предотвратить бедствие, многие люди были заранее эвакуированы в безопасные места перед приходом шторма, который развивался со скоростью ветра до 175 километров в час.

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Губернатор провинции Кагаян, Мануэль Мамба, доложил, что ситуация крайне опасная и они находятся в серьезной борьбе с мощными стихиями.

«Нас здесь бьют», — сказал агентству Рейтер Мануэль Мамба, губернатор северной выращивающей кукурузу провинции Кагаян.

Тайфун, который был назван супертайфуном Метеорологическим управлением Китая, обладает впечатляющей шириной около 900 км и продолжает двигаться в сторону Тайваня и материкового Китая, сохраняя свою силу.

Уровень штормовой тревоги был повышен до второго по величине уровня, а провинциальный центр Гуандун предупредил о самом мощном шторме за десятилетие.

Не только на Филиппинах ощущаются последствия этого стихийного бедствия. Летом, который был знаменит своими рекордными температурами, мир стал свидетелем лесных пожаров и других катастроф. Ученые отмечают, что глобальное потепление делает штормы более влажными, ветреными и сильными, что способствует росту разрушительных стихийных бедствий.

На Филиппинах уже было сообщено о погибшем человеке в провинции Ризал, а также о более чем 4000 пассажирах, которые оказались заблокированными в портах из-за приостановки морских перевозок.

Центральное бюро погоды Тайваня сообщило, что центр тайфуна "Зафир" находится в состоянии практически остановленного движения.

Ожидается, что тайфун достигнет материковой части Китая рано утром в пятницу, став вторым таким стихийным бедствием, ударившим материковую часть Китая менее чем за две недели после прошлого тайфуна "Талим", который обрушился на Гуандун 17 июля.