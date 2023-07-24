В Чите 14-летняя девушка вырвала свою младшую сестру из рук незнакомца

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Чите мужчина 1992 года рождения пытался похитить семилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Забайкальского края.

Фото: https://ejblawyer.com/wp-content/uploads/2018/07/ejblaw_july2018.jpg

Злоумышленник пытался затащить ребенка в свой автомобиль, после чего девочка начала кричать. На помощь прибежала её 14-летняя сестра, которой удалось вызволить ребёнка из лап нападавшего.

Мужчина скрылся, а соседи вызвали полицию. В скором времени нападавший был найден. В настоящее время его поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования данного преступления.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.