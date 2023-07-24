В Чите мужчина 1992 года рождения пытался похитить семилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Забайкальского края.
Злоумышленник пытался затащить ребенка в свой автомобиль, после чего девочка начала кричать. На помощь прибежала её 14-летняя сестра, которой удалось вызволить ребёнка из лап нападавшего.
Мужчина скрылся, а соседи вызвали полицию. В скором времени нападавший был найден. В настоящее время его поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования данного преступления.
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