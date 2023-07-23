С греческого острова Родос из-за пожаров эвакуировали 19 тысяч человек

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

С греческого острова Родос в связи с серьёзными пожарами эвакуировали 19 тысяч граждан. Речь идёт о крупнейшей в истории Греции операции по эвакуации людей при подобных чрезвычайных происшествиях, сообщают корреспонденты телеканала ERT.

Фото: pixabay.com

Напомним, возгорание началось на Родосе ещё в минувший вторник, и ситуация на острове быстро вышла из-под контроля. По данным местных СМИ, дотла сгорело очень много жилых зданий.

Правительство Греции проинформировало сегодня о том, что эвакуировать могут до 30 тысяч человек.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.