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С греческого острова Родос из-за пожаров эвакуировали 19 тысяч человек

0:37
Происшествия

С греческого острова Родос в связи с серьёзными пожарами эвакуировали 19 тысяч граждан. Речь идёт о крупнейшей в истории Греции операции по эвакуации людей при подобных чрезвычайных происшествиях, сообщают корреспонденты телеканала ERT.

С греческого острова Родос из-за пожаров эвакуировали 19 тысяч человек
Фото: pixabay.com

Напомним, возгорание началось на Родосе ещё в минувший вторник, и ситуация на острове быстро вышла из-под контроля. По данным местных СМИ, дотла сгорело очень много жилых зданий.

Правительство Греции проинформировало сегодня о том, что эвакуировать могут до 30 тысяч человек.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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