Силовики задержали экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова

Задержан экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). Представители спецслужб нагрянули к нему домой. Об этом сообщила жена политического деятеля. По её словам, Стрелкову выдвинули обвинения по статье "Экстремизм".

Фото: infosmi.net

Супруга военного Мирослава Регинская заявила, что сегодня, 21 июля, представители следственного комитета приехали в дом к Стрелкову. Женщины в это время дома не было. Однако, по словам консьержа, Стрелкова вывели под руки и увезли.

"О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил", — отметила Регинская.

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