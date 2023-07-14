На территории жилого района в Белгороде взорвался автомобиль, в результате ЧП пострадали три человека, следует из заявления руководителя региона Вячеслава Гладкова.
По его словам, осколочные ранения нижних конечностей получили мужчина, находившийся в машине при взрыве, и женщина с ребёнком, которые проходили мимо. Их оперативно доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, уточнил губернатор.
"В случае необходимости готовы отправить всех пострадавших в медучреждения столицы", — подчеркнул Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что специалисты экстренных служб уже находятся на месте ЧП и устанавливают его причины. Как пояснил глава региона, белгородцам ничего не угрожает.
Ранее Гладков сообщил, что на восстановление инфраструктуры Белгородской области, повреждённой во время украинских атак, требуется свыше 20 миллиардов рублей.
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