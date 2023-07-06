В Петрозаводске выхлоп пламени из глушителя грузовика задел легковой автомобиль, который проезжал мимо. Происшествие, попавшее на камеры наблюдения и видеорегистратор, обсудили в Сети эксперты, сообщает karelinform.ru.
Специалисты местного портала отметили, что огненный выхлоп из двигателя является следствием неисправности последнего. Они предположили, что одной из причин ЧП могла стать слишком насыщенная топливная смесь.
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