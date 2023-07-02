Житель КБР хотел сжечь религиозную литературу в мечети

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии (КБР) прихожанин мечети намеревался сжечь религиозную литературу "по призыву внутреннего голоса". На данный момент, сельчанин задержан местной полицией.

По этому случаю состоялась встреча сотрудников органов власти с участием представителей Духовного управления мусульман.

"Предположительно, является психически неуравновешенным человеком, находился в алкогольном опьянении. Гражданин подтвердил свои действия подсказкой "внутренним голосом".

Как отмечает ДУМ КБР, материалы происшествия переданы в Следственный комитет. На данный момент происходят обсуждения о назначении уголовного дела.

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