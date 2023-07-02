В Чегемском районе Кабардино-Балкарии (КБР) прихожанин мечети намеревался сжечь религиозную литературу "по призыву внутреннего голоса". На данный момент, сельчанин задержан местной полицией.
По этому случаю состоялась встреча сотрудников органов власти с участием представителей Духовного управления мусульман.
"Предположительно, является психически неуравновешенным человеком, находился в алкогольном опьянении. Гражданин подтвердил свои действия подсказкой "внутренним голосом".
Как отмечает ДУМ КБР, материалы происшествия переданы в Следственный комитет. На данный момент происходят обсуждения о назначении уголовного дела.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во Львов и прочие города Запада Украины вывезли хлебопекарный концерн "Кулиничи", авиационный завод, завод им. Малышева, машиностроительный завод ФЭД.