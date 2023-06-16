Ветеринара из Приморского края взяли под стражу за крабовые взятки

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Хасанском районе Приморского края суд заключил под стражу ветеринара, за взятку незаконно ускорившего проверки партий краба.

Фото: potokmedia.ru

Изначально решение поддерживали прокурор и следователь.

Прокуратура края уже сообщила, что с августа по декабрь прошлого года врач бюджетного учреждения по борьбе с болезнями животных получил взятку от главы добывающей компании. Тут заплатил 10 тысяч рублей и 6 кг. краба за то, чтобы исследование партий краба массой свыше 60 т. прошло быстрее, пишет vostokmedia.com.

"С учетом позиции прокурора, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — отметило ведомство.

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