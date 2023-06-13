Бывший владелец радиостанций "Русское радио — Рязань" и "Европа + Рязань" бизнесмен Сергей Цыганов погиб во время прыжка с парашютом.
Об этом сообщило издание "МК" в Рязани.
По информации Telegram-канала Рязинформбюро, всё случилось в прошлые выходные в городе Коломна. Портал опубликовал ролик, где, как предполагается, запечатлено произошедшее.
У 52-летнего бизнесмена, по предварительным данным, не раскрылся парашют. Цыганов был экстренно госпитализирован с переломами бедренных костей, но врачи спасти его жизнь так и не смогли.
В последнее время бизнесмен управлял в Рязани сетью медицинских клиник.
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