Рабочий из Узбекистана обокрал владелицу туристической компании Ксению Мостовскую

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Квартиру владелицы компании New Travelers Ксении Мостовской обокрали на сумму 1,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Фото: facebook.com

Жилье бизнеследи располагается на Малой Никитской улице в центре Москвы. Из квартиры были похищены золото и бриллианты.

41-летняя женщина обратилась в полицию, заявив, что у нее украли золотой браслет с бриллиантами и золотое кольцо.

Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в краже 31-летнего уроженца Узбекистана, который работал на квартире Мостовской. Злоумышленник уже дал признательные показания. Похищенные ценности он сдал в ломбард.

Проведя обыски в учреждении, силовики обнаружили только браслет. Кольцо уже было реализовано. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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