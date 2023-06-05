В Санкт-Петербурге пресечена деятельность банды воров, орудовавшей с 2020 года

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали группу лиц, обвиняемых в краже личных вещей у пьяных пассажиров такси. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: facebook.com

Задержанные также подозреваются в кражах брендовой одежды в магазинах города. Отмечается, что банда действовала с 2020 года.

По версии следствия, лидером группировки являлся 33-летний выходец из одной из стран ближнего зарубежья. В банду входили семь человек, в том числе супруга лидера. Пятеро занимались кражами, а двое — сбытом.

На данный момент выявлено шесть фактов карманной кражи у пассажиров такси и четыре кражи из магазинов. Ущерб превысил 600 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела.

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