Количество отравившихся суррогатным сидром в Самарской области возросло до 16 человек

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Количество пострадавших от отравления суррогатным сидром в Самарской области возросло до 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Ранее сообщалось, что после употребления "Мистер Сидр" в регионе скончались девять человек и 15 пострадали.

На сегодняшний день в медицинских учреждениях области находятся 16 пациентов, трое из них находятся в тяжелом состоянии, 13 человек — в состоянии средней тяжести.

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