В пригороде Белграда обнаружены тела трех граждан России

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в пригороде Белграда тела трех граждан России — супругов и их трехлетнего ребенка. Об этом сообщает газета Kurir.

Фото: Pixabay

Прибывшие на место происшествия полицейские взломали дверь и обнаружили тела трех человек. По предварительной версии, мужчина расправился со своим семейством, а потом покончил жизнь самоубийством.

Мужчина работал хирургом, а его жена — врачом-педиатром. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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