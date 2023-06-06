Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в пригороде Белграда тела трех граждан России — супругов и их трехлетнего ребенка. Об этом сообщает газета Kurir.
Прибывшие на место происшествия полицейские взломали дверь и обнаружили тела трех человек. По предварительной версии, мужчина расправился со своим семейством, а потом покончил жизнь самоубийством.
Мужчина работал хирургом, а его жена — врачом-педиатром. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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