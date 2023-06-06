От отравления сидром в Ульяновской области скончались еще два человека

От отравления контрафактным сидром в Ульяновской области скончались еще два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как отметили в ведомстве, число пострадавших от отравления алкогольным напитком достигло 51 человека. От последствий употребления сидра скончались 18 человек.

Напомним, информация об отравлении сидром начала поступать в понедельник, 5 июня. Пострадали жители Самарской и Ульяновской области. Также два случая отравления зарегистрированы в Удмуртии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемым оказался предприниматель из Самарской области. По предварительным данным, при изготовлении напитка использовался метиловый спирт, вместо этилового.

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