Очевидцы: севастополец сбил квадрокоптер палкой и добил его лопатой

2:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Стал известные новые подробности того, как житель Инкермана сбил палкой небольшой квадрокоптер под Севастополем.

Фото: Telegram: хроники БПЛА-битв

Как ранее сообщил губернатор Севастополя, "на улице Шевкопляса в Инкермане севастополец подручными средствами - броском палки - сам сбил квадрокоптер".

Михаил Развозжаев напомнил, что полеты БПЛА в городе (и на всем полуострове Крым) запрещены, поблагодарил севастопольца за бдительность и добавил - "на аппарате не было взрывчатки, он был лишь оборудован камерой".

Подробности ЧП рассказал в Контакте сам владелец сбитого палкой квадрокоптера, севастопольский адвокат Александр Ляшенко:

"Мы первый раз после покупки включили эту штуку, в гараже снимали. Все было штатно, но потом эта штука с ума сошла и сама полетела на своей волне. Мы ее искали вместе с детьми и охраной (СНТ), но нашли только там где уже полиция".

Мужчина также добавил, что после такого запуска компания провела несколько часов в полиции и написал: "Дико извиняемся за случившееся. Больше такого не повторится. Честно, он (квадрокоптер) сошел с ума и сам полетел как ему вздумается".

В свою очередь, в комментариях у главы Севастополя появились подробности от местного спортсмена Артема Стасюка.

"Комичная вышла ситуация - собрались ка мужики в гараже, там обнаружили коптер ... решили проверить - взлетит или нет. Коптер взлетел... но потерял управление и приземлился в огород бдительному гражданину - который хладнокровно лопатой добил аппарат и вызвал Росгвардию" - написал он.

"Нет, это не фейк и не шутки вроде "украинская бабка сбила "Калибр" банкой с огурцами" или "жительница Рублевки сбила БПЛА банкой черной икры". Это был маленький и простой "обычный" квардрокоптер, летевший на небольшой высоте", - пишут авторы проекта БЧН, ссылаясь на данные своих источников в полиции Севастополя.

"Коптер улетел недалеко, завис невысоко и начал снижаться на участок местного жителя. Который, будучи бдительным, взял и вломил по коптеру палкой. А после - добил лопатой и вызвал полицию. Что совершенно правильно - мало ли, это вражеский коптер-разведчик или БЛА-диверсант. Ждем видео с камеры (карточки) квадррокоптера", - добавляют они.

Впрочем, в следующую ночь Крым подвергся атаке уже боевых беспилотников ВСУ. Как сообщил Сергей Аксёнов, расчеты ПВО уничтожили в небе над полуостровом девять беспилотников.

По данным военного эксперта Рыбаря, часть была сбита "Панцирями-С1", часть БПЛА заглушили средствами РЭБ.

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Как житель Севастополя сбивал квадрокоптер палкой и лопатой