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ТАСС: причиной взрыва в жилом доме в Новой Москве мог стать беспилотник

0:53
Происшествия

Взрыв в жилом доме на территории Новой Москвы мог произойти в результате атаки ударного беспилотника, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В настоящее время прорабатываются несколько версий причины взрыва, в том числе вариант, что в многоэтажный жилой дом врезался беспилотный летательный аппарат", — пояснил собеседник журналистам.

Он добавил, что окончательные официальные выводы будут озвучены после того как специалисты проведут необходимые экспертизы.

Российские Telegram-каналы опубликовали видео, записанное жителями дома, где произошёл инцидент. Они показали найденный на улице некий объект, похожий на крыло беспилотника.

Ранее представитель ВСУ пожаловалась на хитрую тактику ВКС РФ, делающую бесполезной украинское ПВО.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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