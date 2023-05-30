ТАСС: причиной взрыва в жилом доме в Новой Москве мог стать беспилотник

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Взрыв в жилом доме на территории Новой Москвы мог произойти в результате атаки ударного беспилотника, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В настоящее время прорабатываются несколько версий причины взрыва, в том числе вариант, что в многоэтажный жилой дом врезался беспилотный летательный аппарат", — пояснил собеседник журналистам.

Он добавил, что окончательные официальные выводы будут озвучены после того как специалисты проведут необходимые экспертизы.

Российские Telegram-каналы опубликовали видео, записанное жителями дома, где произошёл инцидент. Они показали найденный на улице некий объект, похожий на крыло беспилотника.

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