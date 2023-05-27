В Гае при раскопках нашли массовое захоронение с человеческими костями

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате проведения работ по забору породы на участке местности недалеко от посёлка Халилово в Гайском округе обнаружена ужасная находка. Вместо слоя грунта работники нашли человеческие кости, сообщает Управление Министерства внутренних дел (УМВД).

Фото: википедия

Полицейские уже собрали останки скелета нескольких людей и направили их на экспертизу. Результаты исследования показали, что кости пролежали на месте уже более 50 лет. Судебно-медицинская экспертиза всё ещё проводится для точного определения возраста останков, пишет 56orb.ru.

В настоящее время идёт доследственная проверка, результаты которой будут использованы для принятия процессуального решения по данному случаю.

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