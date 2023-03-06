Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Шлионская

В саркофаге из Нотр-Дама нашли скелет всадника, похожего на вампира

3:17
Эврика » Открытия

Во время работ по реконструкции шпиля Собора Парижской Богоматери, который в 2019 году был повреждён пожаром, были найдены два свинцовых саркофага с человеческими останками. Один из скелетов вызывает у исследователей серьёзные вопрос: уж слишком странными выглядят детали его захоронения.

В саркофаге из Нотр-Дама нашли скелет всадника, похожего на вампира

Каноник-спонсор

Для реконструкции необходимо было сначала осуществить монтаж строительных лесов, для чего с февраля по апрель прошлого года специалисты из Национального института превентивных археологических исследований Франции проводили внутри собора раскопки. В ходе них были обнаружены два саркофага с останками, доставленные для вскрытия в Университетский больничный центр Тулузы.

На одном из саркофагов оказалась эпитафия, благодаря которой удалось идентифицировать находящийся внутри скелет. Он принадлежал канонику Антуану де ла Порту, скончавшемуся 24 декабря 1710 года в возрасте 83 лет.

Известно, что тот в своё время профинансировал часть работ по реконструкции собора. Как утверждают эксперты, кости, волосы и борода каноника сохранились до наших дней в весьма хорошем состоянии.

Распиленный череп и венок

А вот во втором саркофаге лежали останки мужчины 25-40 лет. Специалисты установили, что он жил в XIV столетии. Судя по некоторым деталям, неизвестный не имел отношения к церкви, имел дворянское происхождение и путешествовал верхом на коне. Как же он очутился в усыпальнице под полом Нотр-Дам-де-Пари?

Прежде всего, череп покойника оказался искусственно деформирован. Видимо, эта операция была проделана ещё в детстве. Что свойственно больше, вообще-то, азиатским, а не европейским народам.

После кончины череп рыцаря распилили, а труп забальзамировали, что для той эпохи являлось редкостью. Кроме того, в гроб положили растения, фрагменты которых сохранились и по сей день, а на голову усопшему водрузили цветочный венок.

Вампир или почётный гражданин?

Всё это весьма напоминает не просто погребальный обряд, а магический ритуал. Некоторые исследователи считают, что те, кто хоронил таинственного рыцаря, могли опасаться, как бы тот после смерти не превратился в вампира. Возможно, на эту мысль людей натолкнула необычная форма его головы. А возможно, об этом говорили определённые черты его поведения или образа жизни. Поэтому живые приняли меры, чтобы потенциальный вурдалак не восстал из гроба.

Почему в тело не вбили осиновый кол? В разных местах существовали разные традиции, связанные с захоронениями, в том числе и различные оккультные практики. Не исключено также, что кол не использовали из-за знатного происхождения мужчины.

Однако, может быть и так, что вампиризм тут вообще ни при чём, просто этому человеку были оказаны определённые загробные почести. Но причину, по которой его захоронили таким образом, историки и археологи пока установить не могут.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы наука ученые история франция религия археология исследование
Новости
РВ: боевики ВСУ "казнили" своего сослуживца после слов "Слава Украине"
Счёт на десятки миллиардов: сколько потеряли нефтеконцерны после ухода из России
Журнал Forbes сообщил о "неестественном дисбалансе" в ВСУ
RV: боевики ВСУ пытаются выбраться из Артёмовска по заваленным разбитой техникой проселочным дорогам
Полковник Макгрегор призвал Европу и США вспомнить о страхе войны
Искусственный интеллект распознаёт рак груди гораздо лучше врачей
Омские таможенники задержали партию средств для похудения с наркотиком
Daily Mail: Зеленский назвал сражение за Артёмовск болезненным и трудным
Сотрудник Первого канала рассказал, что шоу "Давай поженимся" больше не выйдет в эфир
Депутат Гемпель: угрозы Киева устроить блокаду Крыму вызваны бессильной злобой
Популярное
Сотни танков и БТР из США переброшены в Польшу — военкор Руденко

Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.

Военкор Руденко показал сотни американских танков и БТР, переброшенных в Польшу
РВ: российские военные в ходе боя разбили группу боевиков ВСУ, выживших взяли в плен
Русские солдаты в бою захватили в плен боевиков ВСУ
Колонны ВСУ пытаются покинуть Артёмовск, ВС РФ уничтожают их
Выше 60 процентов: ЕС прошёл зиму с рекордными запасами газа в хранилищах
Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев
В зоне спецоперации появилось много бронетранспортёров МТ-ЛБ ВС РФ с корабельной ЗУ 2М-3М
Стали известны особенности супербомбы, использованной под Черниговом
ВСУ потеряли в Бахмуте наиболее подготовленные подразделения
ВСУ потеряли в Бахмуте наиболее подготовленные подразделения
Последние материалы
RV: боевики ВСУ пытаются выбраться из Артёмовска по заваленным разбитой техникой проселочным дорогам
Ничего святого. Сбежавший из России безбожник Озеров попытался устроить протесты в Петербурге
Полковник Макгрегор призвал Европу и США вспомнить о страхе войны
Искусственный интеллект распознаёт рак груди гораздо лучше врачей
Омские таможенники задержали партию средств для похудения с наркотиком
Daily Mail: Зеленский назвал сражение за Артёмовск болезненным и трудным
Сотрудник Первого канала рассказал, что шоу "Давай поженимся" больше не выйдет в эфир
Депутат Гемпель: угрозы Киева устроить блокаду Крыму вызваны бессильной злобой
Дандыкин: российские бомбы УПАБ-1500Б будут особенно эффективны в Угледаре
Жителей Днепропетровской области власти призвали разоружиться: 10 дней на сдачу оружия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников