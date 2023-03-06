В саркофаге из Нотр-Дама нашли скелет всадника, похожего на вампира

3:17 Your browser does not support the audio element. Эврика Открытия

Во время работ по реконструкции шпиля Собора Парижской Богоматери, который в 2019 году был повреждён пожаром, были найдены два свинцовых саркофага с человеческими останками. Один из скелетов вызывает у исследователей серьёзные вопрос: уж слишком странными выглядят детали его захоронения.

Каноник-спонсор

Для реконструкции необходимо было сначала осуществить монтаж строительных лесов, для чего с февраля по апрель прошлого года специалисты из Национального института превентивных археологических исследований Франции проводили внутри собора раскопки. В ходе них были обнаружены два саркофага с останками, доставленные для вскрытия в Университетский больничный центр Тулузы.

На одном из саркофагов оказалась эпитафия, благодаря которой удалось идентифицировать находящийся внутри скелет. Он принадлежал канонику Антуану де ла Порту, скончавшемуся 24 декабря 1710 года в возрасте 83 лет.

Известно, что тот в своё время профинансировал часть работ по реконструкции собора. Как утверждают эксперты, кости, волосы и борода каноника сохранились до наших дней в весьма хорошем состоянии.

Распиленный череп и венок

А вот во втором саркофаге лежали останки мужчины 25-40 лет. Специалисты установили, что он жил в XIV столетии. Судя по некоторым деталям, неизвестный не имел отношения к церкви, имел дворянское происхождение и путешествовал верхом на коне. Как же он очутился в усыпальнице под полом Нотр-Дам-де-Пари?

Прежде всего, череп покойника оказался искусственно деформирован. Видимо, эта операция была проделана ещё в детстве. Что свойственно больше, вообще-то, азиатским, а не европейским народам.

После кончины череп рыцаря распилили, а труп забальзамировали, что для той эпохи являлось редкостью. Кроме того, в гроб положили растения, фрагменты которых сохранились и по сей день, а на голову усопшему водрузили цветочный венок.

Вампир или почётный гражданин?

Всё это весьма напоминает не просто погребальный обряд, а магический ритуал. Некоторые исследователи считают, что те, кто хоронил таинственного рыцаря, могли опасаться, как бы тот после смерти не превратился в вампира. Возможно, на эту мысль людей натолкнула необычная форма его головы. А возможно, об этом говорили определённые черты его поведения или образа жизни. Поэтому живые приняли меры, чтобы потенциальный вурдалак не восстал из гроба.

Почему в тело не вбили осиновый кол? В разных местах существовали разные традиции, связанные с захоронениями, в том числе и различные оккультные практики. Не исключено также, что кол не использовали из-за знатного происхождения мужчины.

Однако, может быть и так, что вампиризм тут вообще ни при чём, просто этому человеку были оказаны определённые загробные почести. Но причину, по которой его захоронили таким образом, историки и археологи пока установить не могут.