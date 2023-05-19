В Омске полицейские вывезли со склада вещдоков сигареты и алкоголь на 2,5 миллиона рублей

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На двух омских полицейских возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, пишет gorod55.ru.

Фото: sledcom.ru

По информации издания, сотрудников МВД обвиняют в похищении сигарет и спиртных напитков на 2,5 миллиона рублей со склада вещественных доказательств. Отмечается, что в общей сложности оперативники вывезли более 26 тысяч пачек сигарет, а также 97 бутылок водки и коньяка. Речь идёт о продукции, изъятой в рамках расследования различных уголовных дел на территории Омской области.

Полицейские во время судебного заседания отказались признавать вину, однако их всё равно арестовали до 9 июля. Следователи проводят дополнительную проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее стало известно, что в Минеральных Водах вынесли приговор бывшим сотрудникам МВД, которые подкидывали гражданам запрещённые вещества.