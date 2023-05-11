ФСБ изъяла полтонны кокаина на границе России в Смоленской области

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как отметили представители ведомства, в ходе досмотра большегрузного автомобиля с государственным регистрационным знаком Турции сотрудниками ФСБ был обнаружен тайник, в котором находились 116 упаковок с наркотиками.

Фото: globallookpress.com

Было установлено, что аналогичным маршрутом следует еще один автомобиль с партией кокаина. После остановки второго транспортного средства в точно таком же тайнике обнаружены 373 упаковки с наркотическими средствами, передает "Интерфакс".

Задержан иностранный гражданин, организовавший перевозку наркотиков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.