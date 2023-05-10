На улице Алексея Свиридова, которая находится в западной части Москвы, произошла чрезвычайная ситуация: обрушились строительные леса по причине нарушения технологии сборки. Как сообщает МЧС России, два человека получили серьезные ранения.
"Предварительно, пострадали два человека".
Ведомство также не исключает присутствие людей под завалами, так как ранее сообщалось, что спецслужбы смогли достать одного человека.
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