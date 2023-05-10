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Строительные леса обрушились на западе Москвы

Происшествия

На улице Алексея Свиридова, которая находится в западной части Москвы, произошла чрезвычайная ситуация: обрушились строительные леса по причине нарушения технологии сборки. Как сообщает МЧС России, два человека получили серьезные ранения.

Строительные леса обрушились на западе Москвы
Фото: РИА Новости

"Предварительно, пострадали два человека".

Ведомство также не исключает присутствие людей под завалами, так как ранее сообщалось, что спецслужбы смогли достать одного человека.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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