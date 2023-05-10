Shot: два украинских беспилотника попытались атаковать Белгородскую область

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии попытались атаковать Белгородскую область.

Фото: crimea.ria.ru

Как сообщает Telegram-канал Shot, российские военнослужащие подавили один из дронов с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего пограничники в районе села Сподарюшино сбили его из автомата. Отмечается, что второй беспилотник самолётного типа влетел в линию электропередачи, а затем упал в населённом пункте Ольховатка, который расположен рядом с украинской границей.

Обломки БПЛА повредили фельдшерско-акушерский пункт, два дома, почту, Дом культуры и машину, сказано в посте.

Жертв и пострадавших удалось избежать. На место происшествия выехали специалисты экстренных служб.

В конце апреля беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию в Белгородской области, однако после падения бомба не взорвалась. Каких-либо разрушений в результате ЧП не зафиксировано.

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