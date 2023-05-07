Теплоход «Илья Муромец» сел на мель на Волге: на борту свыше 100 пассажиров

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось на реке Волга рядом с Галанинским причалом в городе Городец на территории Нижегородской области. На мель сел теплоход "Илья Муромец". На борту судна 42 члена экипажа и 113 пассажиров, следует из сообщения пресс-службы транспортной прокуратуры Приволжья.

Фото: ya.ru

По предварительным данным, ЧП случилось 7 мая около двух часов дня. Судно с пассажирами село на мель между шлюзами. На место направился буксир Волжского пароходства. Угроза жизням и здоровью людей отсутствует, заверили в ведомстве.

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